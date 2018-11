Furti in Valnerina, i carabinieri mettono in fuga una banda di ladri

FERENTILLO – I carabinieri della stazione di Ferentillo hanno inseguito e messo in fuga la banda ritenuta responsabile dei furti in appartamento in Valnerina, in particolare negli abitati di Montefranco, Arrone e Ferentillo.

Ieri sera nel corso dell’ultimo controllo mirato, nei pressi del bivio per Montefranco una pattuglia ha intercettato una macchina di grossa cilindrata, più volte segnalata quale responsabile delle razzie e sulla quale da giorni si concentravano gli sforzi investigativi dell’Arma.

I militari si sono subito messi all’inseguimento a velocità sostenuta ma non sono riusciti ad avere la meglio dei fuggitivi, dileguatisi in direzione di Spoleto. Nell’immediato è stato attivato il Piano antirapina, che ha coinvolto le Centrali Operative del Comando Provinciale ternano e dell’Arma di Spoleto attraverso la dislocazione di autopattuglie, anche in tinta civile, e l’esecuzione di posti di controllo.

“L’attività preventiva, ben calibrata sullo studio della delittuosità dell’area, con specifico riferimento alle giornate ed alle fasce orarie maggiormente interessante dai reati predatori – sottolineano dall’Arma – sta dunque dando i suoi frutti, ricompensando lo sforzo operativo e producendo sicurezza in concreto. L’inseguimento, infatti, seppur non ha consentito di mettere alla sbarra i ladri seriali ha senza dubbio sventato possibili furti in atto, disturbato le attività di sopralluogo per colpi futuri e testimonia la vicinanza dell’Arma alla popolazione”.