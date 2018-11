Furti in Valnerina: controlli straordinari dei carabinieri, sventato un colpo

Giro di vite dei carabinieri contro i furti. Si ripetono i controlli straordinari del territorio svolti dai militari della Compagnia di Terni nei comuni di Arrone, Montefranco e Ferentillo, recentemente interessati da alcuni episodi di furto in private abitazioni.

Mercoledì sera, in particolare, sono stati impegnati 15 militari e 7 pattuglie dell’Arma, affiancate da personale in abiti civili, che hanno perlustrato gli abitati della Valnerina, controllando i centri cittadini, le frazioni e le principali vie di collegamento.

Con un dispositivo a largo raggio, articolato su posti di controllo rinforzati e controlli dinamici, sono state vigilate sia le arterie stradali maggiormente interessate dal traffico veicolare, sia strade secondarie, con l’obiettivo di intercettare malintenzionati e registrare il movimento sospetto di veicoli e persone.

Proprio nel corso dei controlli, la segnalazione di un privato cittadino che ha udito dei rumori sospetti provenire da un’abitazione posta nelle vicinanze ha procurato l’immediato intervento delle pattuglie, che hanno circondato l’abitato di Montefranco, provando ad intercettare i malviventi che si sono dileguati senza riuscire ad ultimare il colpo, procurando solo dei danni a un infisso dell’abitazione interessata.

Complessivamente sono stati controllati oltre 150 veicoli dei quali 51 in maniera più approfondita, oltre a 200 passeggeri. Sono state elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada, per la guida senza cinture di sicurezza, per l’uso del telefono cellulare e per la mancata regolarità della documentazione al seguito. Ritirata una patente per una manovra di sorpasso pericolosa in curva.