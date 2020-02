Furti in abitazione nel Ternano: la polizia intensifica in controlli

ORVIETO – “Orvieto e Civita, modelli di marketing per lo sviluppo”. E’ questo il tema dell’incontro che si svolgerà sabato primo febbraio alle 16,30 nella sede del Centro Studi Città di Orvieto a Palazzo Negroni,in piazza Corsica n 2 per iniziativa della casa editrice Intermedia Edizioni e dello stesso Centro Studi. Lo spunto per un’analisi […]