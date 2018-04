Furgone finisce fuori strada: feriti tre operai

TERNI – Un furgone con 6 operai, tutti di Avezzano, questa mattina è finito fuori strada. Tre di loro sono finiti in ospedale. L’incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SP 79 km 19.800 appena dopo la nuova rotonda antistante l’imbocco della galleria in direzione Marmore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni insieme a quelli di Rieti che hanno operato anche con l’autogru, oltre ai sanitari del 118 e agli agenti della polizia stradale.

Tre operai, come detto, sono stati trasportati all’ospedale di Terni in codice rosso ma nessuno è in pericolo di vita.