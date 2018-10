Fulvio Venanzini, stand up comedian emergente, si presenta

Con l’Umbria e con Terni in particolare ha un rapporto di affezione, lui che viene dal un paese della Tuscia e che soffre i mali della provincia, è cresciuto con l’idea della città dell’acciaio come quella della città dello svago. E’ per questo che in una parte del suo monologo dice che quando andava a fare serata a Terni gli sembrava di essere a Beverly Hills.

Fulvio Venanzini, stand up comedian di Montefiascone, ha davanti a sé una carriera tutta in ascesa. Fan prima e poi collaboratore di Giorgio Montanini, il padre della comicità controcorrente, nei giorni scorsi ha debuttato a Roma con un monologo di 40 minuti. Una sorta di prova generale di un vero spettacolo dopo diverse partecipazioni a serate in giro per l’Italia. Con lo spettacolo vero e proprio debutterà il 3 novembre a Viterbo presso il Circolo Cosmonauta.

La rubrica “Artisti in studio” di Umbria in diretta è andata in trasferta per conoscerlo meglio. Nella videointervista parla di sé, della sua comicità, dei progetti per il futuro.