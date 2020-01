Fucine Umbre: l’assessore regionale Michele Fioroni in visita l’azienda

TERNI – Il Comitato Mobilità attiva Terni, Mat, la Fiab Terni e Lab. Biciclario intervengono dopo l’investimento mortale in via Curio Dentato. Ieri mattina alle 12 un 72enne, Roberto Monetti, ex dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Terni, è stato travolto da un’auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. L’uomo è morto nel pomeriggio in […]