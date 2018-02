Frecciarossa Perugia-Milano: prima corsa giovedì 8. Biglietti già in vendita

PERUGIA- Trenitalia conferma: giovedì 8 febbraio la prima corsa del Frecciarossa Perugia – Milano – Torino, che connette anche l’Umbria al sistema AV e alla “metropolitana d’Italia”.

Saranno due le corse, una al mattino in direzione nord l’altra serale verso sud, che collegheranno Perugia a Firenze, Bologna, Milano raggiungendo, nella corsa del mattino, anche Torino.

Il Frecciarossa 9500 partirà da Perugia alle 5,13 per arrivare nella città della Madonnina alle 8.30 e a Torino Porta Nuova alle 9.55: fermate intermedie ad Arezzo (6.04), Firenze Santa Maria Novella (6.43), Bologna (7.21) e Reggio Emilia AV (7.42).

Il Frecciarossa 9555 partirà da Milano alle 18.45 per giungere a Perugia alle 22.18: fermate intermedie a Reggio Emilia AV (19.38), Bologna (20.05), Firenze SMN (20.49) e Arezzo (21.24).

Il Frecciarossa 9500 non circolerà nei giorni festivi e il sabato cambierà la sua denominazione in Frecciarossa 9582 concludendo la corsa a Milano, mentre il Frecciarossa 9555 non si effettuerà nei prefestivi.

I biglietti per le nuove corse sono acquistabili da oggi su tutti i canali di vendita Trenitalia.

I Frecciarossa da e per Milano si aggiungono all’offerta attuale costituita da quattro corse intermodali treno+bus Freccialink con cambio a Firenze, due corse dirette Intercity e numerose soluzioni di viaggio Regionali+Frecce con cambio a Firenze.