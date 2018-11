Frecciarossa Perugia-Milano: il servizio confermato anche nel 2019

Trenitalia è stata autorizzata a proseguire, sempre in via sperimentale, il servizio diretto tra Perugia Fontivegge e Milano centrale fino al prossimo dicembre 2019 e da oggi sono in vendita i biglietti per le nuove corse. La Giunta regionale, infatti, su proposta dell’assessore ai trasporti Giuseppe Chianella, ha deliberato l’autorizzazione a Trenitalia a proseguire il servizio del Frecciarossa anche per il prossimo anno 2019 agli stessi patti e condizioni già previsti per il servizio in atto.

“Questo collegamento ferroviario veloce diretto tra Perugia Fontivegge e Milano Centrale – ha affermato l’assessore Chianella manifestando tutta la sua soddisfazione per l’accorso raggiunto con Trenitalia -, ottenuto grazie all’arretramento da Arezzo a Perugia del treno ha consentito di contrattualizzare questa tratta ferroviaria e, nell’interesse generale e per lo sviluppo dell’economia del territorio, nel 2018, suo primo anno di attivazione, ha dimostrato di essere un vettore importante per la comunità, tenuto anche conto del successo riscontrato nell’uso di questa modalità di trasporto.

Nei dieci mesi trascorsi il Frecciarossa ha fatto registrare una media di 160 passeggeri al giorno per un totale di circa cinquantamila utenti che hanno usufruito della Linea, e cioè quasi il triplo di quanto era stato inizialmente previsto e auspichiamo dunque un ulteriore incremento dei passeggeri nel corso del prossimo anno.

Abbiamo già acquisito – ha proseguito Chianella – la disponibilità di Trenitalia che ci ha comunicato di avere accolto la richiesta della Regione di proseguire i servizi anche nell’anno 2019 così come abbiamo ritenuto necessario che per la prosecuzione della sperimentazione del collegamento ferroviario veloce verrà richiesto, anche per il 2019, il contributo finanziario, già previsto nel corso del 2018, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, nonché della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Perugia”.