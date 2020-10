“Fratelli tutti”: Papa Francesco oggi ad Assisi ha firmato la terza enciclica

“Consegno questa Enciclica sociale come un umile apporto alla riflessione affinché, di fronte a diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado di reagire con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole”. Così papa Francesco su twitter.

Il pontefice oggi ad Assisi la terza enciclica la ‘Fratelli tutti’, sulla fraternità e l’amicizia sociale. Lo ha fatto al termine della celebrazione della messa, con pochissimi presenti, nella cripta della Basilica inferiore di San Francesco. Un evento storico se si considera che l’enciclica è stata firmata fuori dalle mura Vaticane e non accadeva da oltre 200 anni.

La giornata in Umbria del Pontefice è iniziata con un fuori programma:- la visita privata al monastero delle suore Clarisse di Spello e poi quella al monastero delle Clarisse di Assisi.

Qualche centinaia di fedeli ha salutato Papa Francesco al suo arrivo sulla piazza Inferiore di San Francesco.

Padre Mauro Gambetti, Custode Sacro Convento di Assisi ha sottolineato come “Il giorno del ‘transito’ di San Francesco il Papa ci dona l’Enciclica che, come una nave, può traghettare questo nostro mondo verso un approdo di pace e felicità piena, per tutti”.

“Il Papa ha firmato tre copie dell’Enciclica per la Segreteria di Stato Vaticano e tre copie della coedizione LEV e Rivista San Francesco – rivela Padre Enzo Fortunato, direttore Sala Stampa – Nel centenario della nostra rivista è per noi e per i nostri lettori un dono prezioso che orienta il cammino personale ed editoriale. Sulla tomba del Santo una comunità francescana commossa ha partecipato a questo momento storico che ha accolto la firma dell’Enciclica con un lungo applauso. Presenti il ministro generale dei frati minori conventuali, padre Carlos Trovarelli, i ministri generali di tutte le famiglie francescane, il Cardinale Agostino Vallini, Mons. Domenico Sorrentino e il Sindaco di Assisi. Dopo la Celebrazione il Santo Padre ha salutato, nel chiostro Sisto IV, singolarmente tutti e 65 frati del Sacro Convento che lo hanno ricambiato con un fortissimo “viva il Papa”».

La presidente Tesei: “Nella nostra regione viene rinnovato e sigillato un invito universale alla fratellanza”

“E’ con grande piacere, e profonda gratitudine per la sua visita, che accogliamo in Umbria il Santo Padre. Papa Bergoglio torna ad Assisi e lo fa alla vigilia della ricorrenza di San Francesco, lanciando così, ancora una volta, un messaggio di grande attenzione allo spirito francescano, nella direzione di umiltà e rispetto del ‘creato’”. E’ quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in occasione della visita odierna di Papa Francesco ad Assisi. “In questo luogo riconosciuto ovunque come luogo di Pace – ha proseguito Tesei, il Santo Padre firma la sua terza Enciclica, ‘Fratelli tutti’, riprendendo gli insegnamenti che Francesco ha donato al mondo. Una Enciclica di grande importanza che viene considerata la summa di sette anni di papato. Già nelle sue udienze Papa Bergoglio ha più volte sottolineato la necessità di perseguire il bene comune attraverso la sussidarietà e la partecipazione di tutti, il bisogno di mettere in campo un forte spirito di servizio per uscire dalla crisi attuale e per guarire della malattie interpersonali e sociali”.

“Nella nostra regione – ha concluso Tesei – viene dunque rinnovato e sigillato un invito universale alla fratellanza, che va oltre i singoli credo religiosi, e che vuole indicare la strada da percorrere verso un mondo post-pandemia”.

Il sindaco di Assisi, Stefania Proietti: “La visita di Papa Francesco un dono straordinario per la nostra comunità”

“Abbiamo vissuto con emozione e gioia la visita di Papa Francesco ad Assisi sulla tomba del nostro Santo. Un dono meraviglioso, straordinario per la nostra comunità. È la quarta volta che il Santo Padre viene nella nostra città, la terza che lo accolgo in veste di sindaco. Ma oggi ad assistere alla santa messa officiata dal Pontefice non c’ero solo io ma tutta la cittadinanza che ho il privilegio e l’onore di rappresentare.

La visita del Papa è stata nel segno e nel nome di San Francesco, qui ha voluto firmare proprio sull’altare la terza enciclica Fratelli tutti, in linea con i valori di pace, povertà e fraternità universale.



Dopo l’enciclica “Laudato si” ispirata al Cantico delle Creature, Papa Bergoglio ha voluto caratterizzare il suo Pontificato con questo ennesimo regalo alla patria di Francesco e all’umanita’ intera proprio per esaltare i temi dell’amicizia sociale, della solidarietà e della fraternità in un momento storico particolare, sentimenti che tutti gli uomini e le donne sono invitati ad ascoltare con la mente e il cuore. Rivolgo a nome della Città un affettuoso ringraziamento al Santo Padre per essere venuto ancora una volta ad Assisi e aver voluto sottolineato il valore universale del messaggio di San Francesco, patrono d’Italia”



Il presidente della Provincia, Luciano Bacchetta: “La comunità umbra è grata ed emozionata”

“La comunità umbra è grata ed emozionata per come il Santo Padre prosegue la sua missione nel nome di San Francesco”: così il presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta. “La quarta volta di Papa Bergoglio ad Assisi è motivo di grande emozione per tutta la comunità” aggiunge.



“E’ il segno – sostiene Bacchetta – che nel nome di San Francesco la missione del Santo Padre si estrinseca sulla Chiesa Universale portando i valori di povertà, amore e pace su tutta la terra. Già nell’annunciare il nome Francesco con il quale intraprendere il suo Pontificato, poi con l’enciclica ‘Laudato si’ ispirata al Cantico delle Creature, Papa Bergoglio aveva chiaramente dato il segno della sua missione e oggi con la firma della terza enciclica ‘Fratelli tutti’, siglata subito dopo aver celebrato la messa nella cripta della Basilica inferiore di San Francesco, ha delineato la volontà della Chiesa di esaltare i valori della fraternità e dell’amicizia sociale.

Sentimenti che tutti i fedeli, ma anche i non fedeli sono tenuti ad ascoltare con attenzione facendo parlare il proprio cuore specialmente in un momento in cui il mondo sta vivendo angoscia e timori e che necessitano più che mai di solidarietà e comprensione. Rivolgo quindi un grato pensiero al Santo Padre – conclude Bacchetta – per avere ancora una volta sottolineato il valore universale del messaggio del Poverello di Assisi che ha impregnato la cultura e le sensibilità degli umbri”.