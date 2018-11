Fratelli d’Italia: Alfredo De Sio entra nell’esecutivo nazionale

Alfredo De Sio è stato chiamato da Giorgia Meloni a far parte dell’Esecutivo Nazionale di Fratelli d’Italia. Lo comunica la Portavoce Provinciale di Fratelli d’Italia Terni Eleonora Pace.

Nell’ambito della riorganizzazione del movimento, la classe dirigente umbra è stata coinvolta direttamente a livello nazionale in vari ambiti e la nomina di Alfredo De Sio nell’esecutivo nazionale rappresenta un riconoscimento alle capacità individuali ed ai risultati ottenuti nel corso degli anni da tutto il partito nella regione.

Per Alfredo De Sio che per lunghi anni ha rappresentato la destra umbra in Consiglio regionale ed in altri ambiti elettivi e dirigenziali si tratta di rinnovare un impegno mai mancato in questi anni di nascita e crescita della proposta di Fratelli d’Italia a livello nazionale.

“Ringrazio Giorgia Meloni ed il partito umbro per questo incarico – ha detto De Sio – il ruolo assegnatomi e che cercherò di svolgere al meglio, sarà quello di affiancare l’organizzazione a livello nazionale in vista del prossimo fondamentale appuntamento con l’elezioni europee ed anche in previsione dei tanti appuntamenti di rinnovo di amministrazioni locali. Sappiamo di dover produrre un grande sforzo di mobilitazione e daremo il massimo per affermare un consenso utile a proporre una vera alternativa alle politiche miopi dei tecnocrati e delle burocrazie europee, nonché a disegnare nuovi scenari nazionali utili a poter dare agli italiani un governo fuori dai compromessi e dall’improvvisazione”.