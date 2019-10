“Francesco Falcioni geniale musicista capace di emozionare”, il ricordo

TERNI – Saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria Regina i funerali di Stefano Falcioni, il maestro di musica molto conosciuto in città morto venerdì in un incidente in moto sulla superstrada all’altezza di Orte. La data però non è stata ancora fissata perché la salma è ancora a disposizione della procura di Viterbo. Il nulla osta arriverà con tutta probabilità nelle prossime ore. Nell’oratorio di Santa Maria Regina sarà aperta anche la camera ardente per dare l’ultimo saluto al maestro. Intanto si moltiplicano le attestazioni di cordoglio per la sua scomparsa.

Un gruppo di amici e appassionati della sua musica lo ricorda così:

”Era di giugno, la festa della guardia di finanza in piazza della Repubblica. S’era allestito un grandioso palco con orchestra e coro. Un dinamico maestro li diresse con meravigliosa competenza e le musiche di Ennio Morricone scaldarono i nostri cuori. Ancor più emozionante fu l’esecuzione al pianoforte dell’Inno di Mameli in stile sound. Tutti lo sentimmo nostro e inimitabile. A quella serata perfetta, a un cielo azzurri come non mai, torniamo tutti per ricordare Francesco Falcioni, geniale musicista, umile ed alto, capace di emozionare, commuovere, condurre nel regno della musica, armonia assoluta, pura bellezza, dove noi crediamo che ora egli viva”.