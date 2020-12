Forte vento e alberi caduti nel Ternano: decine di interventi dei vigili del fuoco

TERNI – Da questa mattina i vigili del fuoco di Terni sono impegnati a fronteggiare le richieste di intervento a causa del maltempo che si sta abbattendo su tutta la provincia. Tutte le squadre sono impegnate in decine di interventi, tra quelli già eseguiti e molti altri in coda, soprattutto per la caduta di alberi e rami causata dal forte vento.

Ad Orvieto, sempre per il vento, dalle 12.20 è stata temporaneamente chiusa la funicolare. BusItalia ha già predisposto un servizio navetta sostitutivo stazione Fs-piazza Cahen-piazza Duomo. Il servizio sarà ripristinato non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.