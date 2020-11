Formazione, Umbria digitale avvia collaborazione con Its Umbria Academy

Umbria Digitale ha avviato una collaborazione con l’Istituto Tecnico Superiore I.T.S. Umbria Academy, Innovazione, Tecnologia e Sviluppo, concordando stage formativi in azienda.

ITS Umbria è un’Academy tecnica di alta specializzazione post diploma, istituita dal Ministero dell’Istruzione e da Regione Umbria, oltre ad essere partecipata attivamente dalle imprese, ed è una eccellenza della Regione Umbria, poiché i percorsi accademici risultano tra i primi nelle classifiche nazionali.

A partire dall’ultima settimana di novembre i primi ragazzi dell’ITS, inizieranno il percorso di stage formativo in Umbria Digitale. Al momento le competenze coinvolte riguardano la programmazione ad oggetti, la progettazione del software, la progettazione e l’interrogazione di basi di dati relazionali e non, la programmazione su piattaforme di calcolo distribuito, la conoscenza delle principali librerie software di machine learning, lo sviluppo e automazione di sistemi di monitoraggio e la gestione/sviluppo in ambiente cloud VMWare

“Questa collaborazione – dichiara l’Assessore regionale al Digitale Michele Fioroni – rappresenta per il nostro territorio un ulteriore passo verso la creazione di un ecosistema che, dalla sinergia degli attori presenti nella nostra regione, generi innovazione, sviluppo e competenze nuove. Gli stage attivati presso Umbria Digitale e destinati ai giovani talenti dell’ITS saranno un momento formativo ed al tempo stesso di crescita a beneficio di tutti”.

Fortunato Bianconi, Amministratore unico di Umbria Digitale nel dare il benvenuto ai ragazzi ha confermato: “Questa collaborazione è un’occasione di confronto e crescita per Umbria Digitale, per i giovani che avranno la possibilità di vedere valorizzato il loro talento e potranno esprimere la propria creatività ed il proprio ingegno, mettendo a frutto le competenze digitali acquisite ma costituisce anche un’opportunità di crescita per l’intero territorio umbro che grazie agli stage formativi si arricchirà di professionalità rispondenti alle necessità dei prossimi decenni”.

Nicola Modugno, Direttore di ITS Umbria Academy, afferma che “questa sinergia è un’ulteriore conferma del fatto che è proprio la capacità dell’Umbria di fare sistema, il principale fattore di successo che ha determinato la conferma per cinque anni consecutivi, dal 2015 ad oggi, del posizionamento dell’ITS Umbria al primo posto del ranking nazionale redatto dal Ministero dell’Istruzione. Con l’ITS ci siamo dati l’obiettivo di valorizzare il potenziale dei giovani, proponendo loro una dimensione nuova e attuale di studio e di lavoro”.