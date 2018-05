Fondazione Carit: oltre 200 milioni di patrimonio. Spunta un progetto per l’Anfiteatro

TERNI – Si è chiuso con un avanzo di gestione di quasi 12 milioni di euro l’esercizio 2017 della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, che vede salire il proprio patrimonio da 196 ad oltre 200 milioni di Euro.

Il lusinghiero risultato economico registrato al 31/12/2017 che permetterà di poter distribuire nel 2018 a favore del territorio, al netto degli accantonamenti di legge effettuati nella misura massima, 7 milioni di Euro, contro i quasi 5 milioni dello scorso esercizio.

Elevato anche il fondo di stabilizzazione, che si attesta a oltre 6 milioni di Euro.

Queste le cifre più consistenti del bilancio consuntivo 2017 che collocano la Fondazione Carit fra le medie fondazioni bancarie italiane.

Il bilancio 2017 è stato approvato nel pomeriggio del 27 aprile dal Comitato di Indirizzo, dopo aver ricevuto il parere favorevole dell’Assemblea dei Soci, tenutasi lo scorso 20 aprile.

I risultati dell’esercizio 2017 sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dal Presidente Luigi Carlini, il quale li ha definiti “di grande soddisfazione: risultati che premiano il lavoro della struttura e degli Organi dell’Ente, tutti impegnati al servizio del bene comune e per la crescita sociale e culturale del territorio”.

Carlini ha anche annunciato un progetto per l’anfiteatro Fausto. Un piano da due milioni di euro che prevede la copertura della parte interna dell’anfiteatro, con delle paratie esterne muovibili, per 800 posti al chiuso e 1200 con l’apertura delle paratie.

Tornando ai numeri nel 2017 sono stati erogati 4.868.778 Euro così distribuiti nei 6 settori di intervento:

alla Ricerca Scientifica e tecnologica sono andati 376.900; all’Arte, attività e beni culturali 899.174 euro; a Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 401.260 euro; all’ Educazione, istruzione e formazione 847.852 euro; al Volontariato, filantropia e beneficenza 1.256.683 euro, allo sviluppo locale 1.086.908 euro.

Nel 2017 la Fondazione ha svolto la propria attività prevalentemente attraverso i bandi, le iniziative proprie e gli interventi pluriennali.

La Fondazione ha pubblicato nel 2017 sette bandi: Richieste generali di contributo per 830.000 euro; Eventi musicali per 160.000 euro; Welfare di comunità per 250.000 euro; Laboratori nelle scuole per 250.000 euro; Lettori madrelingua per 160.000 euro; Sostegno attività annuale delle Associazioni senza fine di lucro ed Enti Ecclesiastici per 120.000 euro; Scuole dell’infanzia per 76.000 euro.

La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali anche mediante l’attuazione di iniziative e progetti propri. Nel 2017 sono state programmate e attuate “iniziative proprie”, quali:

mostra a palazzo Montani Leoni “Incanto di luce e colori. Canaletto e i Guardi” (19 maggio-30 luglio 2017) in occasione dei 25 anni della nascita della Fondazione;

Natale a palazzo Montani Leoni. Taddeo Gaddi e Livio Agresti tra recupero e valorizzazione evento inaugurato il 15 dicembre in cui sono state esposte opere d’arte restaurate a cura della Fondazione e recenti acquisizioni per la collezione d’arte;

Scavo nell’area del Foro dell’insediamento romano di Carsulae;

Due concerti in occasione del Natale svoltisi rispettivamente presso l’Auditorium di San Domenico a Narni e presso la chiesa di San Francesco con la partecipazione della Symphony Orchestra (Vladimir Sheiko direttore e Stafan Milenkovich violino solista);

Stanziamento per la riqualificazione di largo Villa Glori;

due video, di cui uno con la partecipazione della nuotatrice Tania Cagnotto, per promuovere dal punto di vista turistico la Cascata delle Marmore, con passaggi sui canali SKY.

Nell’esercizio 2017, inoltre, in accordo con la Diocesi di Terni Narni e Amelia, sono stati approvati, previa autorizzazione della locale Soprintendenza, i seguenti restauri:

Sacro Speco di Sant’Urbano di Narni, dipinti murali della cappella di San Silvestro, del refettorio di San Bernardino e affreschi dell’Oratorio del Serafico Padre (o di San Francesco);

cattedrale di San Giovenale di Narni, cella delle reliquie;

chiesa di Santa Maria del Monumento di Terni, dipinti murali del catino absidale e della nicchia della parete destra;

palazzo Cesi di Acquasparta, dipinti ingresso piano terra, sala Biblioteca o sala delle Fatiche di Ercole.

Altra iniziativa propria è l’acquisto di opere d’arte per la propria quadreria. Nel 2017 sono stati acquistati a beneficio della comunità locale le seguenti opere da primarie case d’aste europee:

la tela di Francesco Guardi raffigurante Piazza San Marco a Venezia;

due tavole cuspidate attribuite alla cerchia di Taddeo Gaddi (Firenze fine del Duecento, primi anni del secolo successivo- 1366) raffiguranti San Pietro e San Giovanni Evangelista;

la tela estroflessa, intitolata Rosso, di Agostino Bonalumi firmata e datata 2004;

la bella tela raffigurante la Cascata delle Marmore attribuita al pittore Jan Frans van Bloemen detto l’Orizzonte.

Nel settore della Sanità pubblica, la Fondazione ha realizzato le seguenti iniziative proprie in favore dell’Azienda ospedaliera “S. Maria” di Terni:

acquisto di una nuova Tac e di un ecografo finalizzato alla riduzione del rischio radiologico per pazienti e operatori;

acquisizione di una apparecchiatura per la diagnosi precoce e il monitoraggio del melanoma maligno per la Clinica Dermatologica;

accantonamento per l’acquisto di un mammografo digitale, in cofinanziamento con la Fondazione Aiutiamoli a Vivere. Con un’integrazione dello stanziamento deliberata nel 2018, lo strumento è stato già donato all’ospedale di Terni e presentato alla città lo scorso 8 marzo.

Nel settore dello Sviluppo locale, nel 2017 la Fondazione si è posta poi l’obiettivo di privilegiare il sostegno di tutte quelle iniziative volte alla promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi siti più importanti (chiese, aree archeologiche, parchi e laghi, borghi, ecc.) al fine di incentivare il turismo mediante il sostegno di eventi culturali e sportivi.

Sono state quindi realizzate per lo più iniziative proprie tra cui:

Federazione Italiana Canottaggio-F.I.C, Roma per il sostegno alla realizzazione della “XXXI Edizione Memorial Paolo D’Aloja 2017”;

Ente Corsa all’Anello- Narni (TR), per la Corsa all’Anello a Narni;

Umbria Jazz- Perugia, per la realizzazione del Festival “Umbria Jazz Spring” a Terni (erogazioni suddivisa nel presente settore e in quello dell’arte e cultura).

Il Comitato di indirizzo della Fondazione, previo parere preventivo dell’Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio di Amministrazione, ha determinato per il 2017 i programmi pluriennali di attività in favore dell’Università degli Studi di Perugia, Polo Scientifico e Didattico di Terni: uno triennale per il periodo 2016-2018 per due assegni di ricerca e un altro biennale per il periodo 2016-2017 per la prosecuzione di progetti scientifici già avviati.

La Fondazione ha altresì aderito, d’accordo con il Collegio sindacale e con il parere favorevole dell’Assemblea dei Soci, al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per il triennio 2016/2018”. L’iniziativa è stata assunta tenuto conto dell’importanza strategica a livello nazionale per affermare l’identità delle Fondazioni come soggetti di Terzo Settore ed esaminato il contenuto del protocollo sottoscritto dall’avv. Guzzetti con il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.