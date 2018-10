Foligno, spaccio di marijuana al parco dei Canapè: arrestato nigeriano

FOLIGNO – Un 33enne nigeriano, pendolare dello spaccio, residente in Castel Volturno (CE) è stato arrestato dai carabinieri di Foligno presso il parco dei Canapè.

Nei giorni scorsi, infatti, gli uomini del Norm hanno organizzato una serie di servizi di osservazione e controllo presso il Parco dei Canapè, luogo generalmente frequentato da famiglie e giovani per lo più minorenni e dove, dei privati cittadini, avevano segnalato delle presunte attività di spaccio di stupefacenti ad opera di giovani immigrati.

Nel tardo pomeriggio di sabato scorso i militari si sono messi sulle tracce di uno straniero che, con fare sospetto, si aggirava nei pressi del parco cittadino e nella circostanza hanno potuto accertare e documentare l’attività di cessione di stupefacente in favore di due soggetti maggiorenni e, successivamente, un ulteriore tentativo di spaccio verso giovani minorenni del folignate.

L’intervento dei militari ha quindi consentito di recuperare stupefacente già ceduto agli acquirenti ed il rinvenimento di ulteriore sostanza trovata addosso al giovane nigeriano, per complessivi 10 grammi circa di marijuana, suddivisa in dosi e denaro contante.

Oltre allo stupefacente, nel corso della perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto anche una banconota contraffatta da euro 50 di buona fattura, riposta nel portafogli insieme a quelle in corso di validità.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Foligno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, al termine dell’udienza di convalida, tenutasi lunedì pomeriggio, ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari in Castel Volturno, dove è stato accompagnato dai carabinieri di Foligno. A carico dello stesso è stata infine avviata la procedura amministrativa per il foglio di via obbligatorio dal Comune di Foligno.