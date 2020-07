Less than a minute

Foligno, sequestro da 6 milioni di euro per tasse non pagate

FOLIGNO – I finanzieri del Comando provinciale di Perugia, nell’ambito di una complessa operazione, hanno scoperto un articolato sistema di frode, posto in essere da alcuni imprenditori, che ha permesso di evitare il pagamento di milioni in imposte, tasse e contributi. L’indagine ha preso le mosse da una verifica fiscale avviata nei confronti di una società, risultata “evasore totale”, operante nel settore degli impianti elettrici.

La verifica, svolta dalle fiamme gialle della compagnia di Foligno, ha portato alla luce una serie di condotte, reiteratesi negli anni, finalizzate a sottrarre beni all’Erario. Tra gli stratagemmi utilizzati l’incorporazione dell’azienda all’interno di un’altra società, gestita però dagli stessi amministratori, e l’utilizzo di perizie false per sovrastimare il valore degli asset.

Al termine delle indagini, la guardia di finanza, coordinata dalla procura della Repubblica di Roma e da quella di Spoleto, ha sequestrato quote societarie, denaro e un edificio ubicato nel torinese, per un valore complessivo pari a 6 milioni di euro. Sei persone sono state denunciate per omessa dichiarazione, occultamento delle scritture contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.