Foligno, punta una carabina contro la fidanzata: arrestato un 26enne

Sono 1.175 i casi totali positivi per Covid-19 in Umbria, con 47 contagi in più rispetto al giorno prima. I dati sono aggiornati alle 8 di questa mattina. I guariti sono 30. Risultano invece 190 clinicamente guariti. I deceduti sono 39. Sono ricoverati in 214, di cui 48 sono in terapia intensiva. Al momento le persone […]