Foligno, mille euro di ricariche telefoniche dalla carta di credito clonata: denunciate 3 20enni

FOLIGNO – Tre ragazze 20enni sono state denunciate dai carabinieri della Stazione di Valtopina per frode informatica.

A loro i militari sono risaliti in seguito alla denuncia presentata da un coetaneo che si è accorto che dalla propria carta di credito erano state eseguite, a sua insaputa, diverse ricariche telefoniche, una decina in tutto, per un ammontare di circa 965 euro.

Gli accertamenti tecnici e info-investigativi hanno evidenziato la duplicazione fraudolenta dei codici di sicurezza della carta di credito in questione.

Si tratta di un caso di pishing che nasce come strumento di reperimento di credenziali bancarie o di carte di credito attraverso canali informatici.

Identificato le presunte autrici della frode, i militari – come detto – le hanno denunciate.