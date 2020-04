Foligno, in auto con un coltello tentano di sfuggire a un controllo: in due nei guai

FOLIGNO – I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno, impegnati nei consueti sevizi di controllo finalizzati alla verifica del rispetto delle misure volte al contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid – 19, hanno denunciato a piede libero due italiani di 32 e 24 anni, per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Ieri sera impiegati nel controllo delle vetture in circolazione, hanno intimato l’alt a un mezzo che transitava nella zona di viale Roma, ma il conducente non si è fermato dandosi alla fuga a forte velocità per le vie del centro cittadino.

Dopo un breve inseguimento, che per fortuna non ha causato pericoli alla circolazione, grazie alla prontezza dei militari operanti, l’auto con le due persone a bordo è stata fermata. In seguito alla perquisizione è stato rinvenuto un coltello a serramanico che è stato posto sotto sequestro.

Entrambi i soggetti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e sanzionati per violazioni sia alle norme del Codice Stradale che per quelle relative al contenimento della diffusione del Covid – 19.