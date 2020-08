Foligno, con lo scooter contro il palo di un semaforo: muore una 16enne

Less than a minute

FOLIGNO – Una ragazza di 16 anni di Spello, Alice Antonelli, è morta oggi all’alba a causa di un incidente stradale avvenuto a Foligno, in viale IV Novembre. Ferita una sua coetanea che era con lei.

Per cause ancora in corso d’accertamento, intorno alle 4, la ragazza è finita con uno scooter prima contro delle barriere lungo il marciapiede e poi contro il palo di un semaforo. A dare l’allarme i passanti. Lei e l’amica sono state soccorso e trasportate dal 118 in ospedale ma le condizioni di Alice Antonelli sono apparse subito molto gravi. La giovane è morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Non destano preoccupazione, invece, le condizioni dell’amica.

Secondo le prime informazioni della polizia stradale, intervenuta sul posto, le due ragazze si trovavano a bordo dello stesso scooter. Sulle cause e le modalità dell’incidente sono in coro accertamenti.