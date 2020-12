Fioretto: Foconi, Vardaro e Romagnoli a Tirrenia per l’allenamento collegiale

TERNI – Nuovo collegiale per il gruppo della Nazionale di fioretto maschile e femminile in svolgimento a Tirrenia dal 3 all’11 dicembre.

I due campioni del Circolo Scherma Terni, Elisa Vardaro ed Alessio Foconi, sono pronti a partire con il maestro Filippo Romagnoli alla volta dell’appuntamento mensile in ritiro presso il Centro di preparazione olimpica del litorale toscano.

Seguendo il protocollo anti covid, che prevede dapprima il test rapido da effettuare a casa, a Tirrenia il gruppo Azzurro degli atleti, tecnici e personale sanitario sarà sottoposto al tampone faringeo e resterà due giorni in isolamento nelle proprie stanze in attesa del responso per poter prendere parte all’allenamento.