Finto pacco bomba a Palazzo Spada: denunciato un 70enne

TERNI – Dall’idea all’impresa, dal prodotto alla sua commercializzazione. A percorrere l’intera filiera non è stata un’azienda ma una ventina di studenti del liceo Galilei di Terni che hanno partecipato al Progetto “Impresa in azione”. I ragazzi hanno ragionato su un’idea, quella di rendere maggiormente fruibile un prodotto tipico del territorio come il pampepato trasformandolo […]