Finanza: cambio della guardia alla tenenza di Orvieto

ORVIETO – Alla presenza del comandante provinciale di Terni, colonnello Livio Petralia, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante della Tenenza di Orvieto, tra il tenente Fabio Tufano e il tenente Mattia Concas.



Il passaggio di consegne è avvenuto presso la Caserma “MBVM Guardia Ferdinando Calabresi”, Palazzo Tiberio Crispo-Marsciano, sede della Tenenza di Orvieto, con una sobria ma significativa cerimonia, alla quale ha presenziato anche il comandante del gruppo di Terni, capitano Francesco Esposito, da cui dipende il reparto, con la partecipazione di una folta rappresentanza di ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio a Orvieto e presso gli altri Reparti della provincia.



Il comandante provinciale di Terni, dopo aver ringraziato il tenente Fabio Tufano per il proficuo lavoro svolto e formulato i migliori auspici all’ufficiale per il nuovo incarico di comandante di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, ha inteso esprimere al tenente Mattia Concas, proveniente dal gruppo di Frattamaggiore in provincia di Napoli, gli auguri per un brillante periodo di servizio alla sede di Orvieto.