Filipponi (Pd): “Bene richiesta al Cipe per il teatro Verdi”

TERNI – “Il gruppo consiliare del Partito Democratico valuta positivamente la richiesta inviata dalla Regione Umbria al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in merito alla formale approvazione da parte del Governo della riassegnazione dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Di questi ultimi, infatti, oltre un milione sarebbero destinati alla riqualificazione del Teatro Verdi, e si andrebbero quindi ad aggiungere a quanto già previsto, in termini di risorse finanziarie, dal Comune di Terni”.

Lo scrive in una nota diffusa nei giorni scorsi a nome del gruppo consiliare del Pd, il presidente Francesco Filipponi.

“Tutto ciò – prosegue la nota – renderebbe più agevole la copertura economica necessaria alla realizzazione del progetto, tenendo anche conto del cronoprogramma fissato dall’assessorato ai lavori pubblici. In conclusione, il gruppo consigliare del PD coglie l’occasione per ribadire la concretizzazione degli impegni concernenti il Teatro Verdi assunti da parte dell’esecutivo comunale, in merito a tempistiche, obiettivi di massima sicurezza sismica e garanzia di idoneo comfort acustico e ambientale”.