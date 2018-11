Filarmonica Umbra: venerdì al Secci il tango di Piazzolla

TERNI – A tutto tango nel terzo appuntamento della stagione concertista della Filarmonica Umbra. Venerdì 23 novembre alle 21 il Teatro Sergio Secci ospiterà “Tango suite, remembering Astor Piazzolla” con Daniele Di Bonaventura bandoneon, direzione e arrangiamenti e l’Orchestra da Camera di Perugia.

Un viaggio nell’universo del tango riletto da uno dei più colti e sensibili specialisti del bandoneon, Daniele di Bonaventura. Si parte dal ricordo di Astor Piazzolla, che Bonaventura vide per la prima volta nel 1986 in occasione della performance del Maestro del tango nuevo con Gary Burton, ma il percorso del concerto viene esteso anche ad altri importanti compositori argentini come Carlos Gardel e Angel Villoldo, che del tango fu uno dei pionieri.

Una introduzione e tre “tango suite”, una delle quali è una composizione originale dello stesso di Bonaventura, ripropongono una musica affascinante e misteriosa in una dimensione, quella del bandoneon solista e dell’orchestra da camera (arrangiamenti e direzione sino dello stesso di Bonaventura) che resta la più suggestiva. Non a caso fu prediletta da Astor Piazzolla e spesso da lui scelta per i suoi concerti.

Daniele di Bonaventura è artista eclettico, di formazione accademica ma con un grande interesse per jazz e musica improvvisata. Di Bonaventura spazia tra musica classica e contemporanea, jazz e tango, musica etnica e world music, con incursioni nel mondo del teatro, del cinema e della danza.

Con lui in questo omaggio al tango, l’Orchestra da camera di Perugia, nata nel contesto delle iniziative didattiche della Fondazione Perugia Musica Classica e formata da alcuni dei migliori talenti delle ultime generazioni, vincitori di concorsi nazionali e internazionali e di prestigiose borse di studio.