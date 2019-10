Filarmonica Umbra: un concerto sinfonico per inaugurare la stagione

Si insedieranno alle ore 16 di oggi, sabato 26 ottobre, i 1005 seggi elettorali (710 in provincia di Perugia e 295 in quella di Terni) in cui domani domenica 27 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23, i 703.595 elettori umbri potranno esprimere il proprio voto per eleggere il presidente della Giunta regionale e i […]