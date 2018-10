Filarmonica Umbra: al via la stagione con due tripli concerti

TERNI- La stagione concertistica della Filarmonica Umbra ai nastri di partenza. Domani sera, venerdì 26 ottobre, alle 21 al teatro Secci la partenza con il Trio Metamorphosi e l’Orchestra Sinfonica Abruzzese. Mauro Loguercio e i fratelli ternani Francesco e Angelo Pepicelli, insieme all’Orchestra Sinfonica Abruzzese, diretta da Massimiliano Stefanelli si cimenteranno in due tripli concerti per Trio con pianoforte e orchestra.

Il programma della serata prevede, quindi, il Triplo concerto di Beethoven che viene definito uno dei più potenti sigilli del genio di Bonn: la forza e la vitalità dei contenuti musicali non genera assuefazione, bensì crea energia e carica nell’ascoltatore. Nel concerto dell’Albatro, Ghedini aggiunse a questo organico una voce recitante, in questa occasione sarà l’attore Andrea Fugàro, che narra l’indimenticabile incontro con un albatros antartico estrapolato dal celebre Moby Dick di Herman Melville. Il nome del Trio è un inno al processo continuo di cambiamento, così necessario in ambito artistico e intende sottolineare la progressiva crescita di un complesso cameristico mai schiavo dell’abitudine, anzi, sempre pronto a mettersi in gioco con la volontà di creare prospettive di unicità in ogni performance.