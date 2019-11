Filarmonica Umbra: domenica al Secci c’è “Il magico piccolo principe” di Bustric

TERNI – “Ustric e il magico piccolo principe”. Per il nuovo appuntamento della stagione concertistica, la Filarmonica Umbra propone uno spettacolo di e con Bustric, libero adattamento del racconto di Antoine de Saint-Exupéry.

Bustric, che nella vita fuori dal palco si chiama Sergio Bini, è un folletto che ha la capacità di affascinare ogni tipo di pubblico con le sue parole e il suo modo di muoversi. Il suo non è uno spettacolo di magia, ma una divertente rappresentazione in cui la magia è usata come strumento per sostenere la storia che viene narrata.

Le capacità attoriali di Bustric spiccano quando cambia personaggio e si trasforma nell’uomo d’affari tratto dalla storia del Piccolo Principe o nel buffissimo nano Bibù. Infilandosi in un baule, mettendosi delle finte scarpe alle ginocchia e un buffo cappello si trasforma in nano con movenze molto buffe e, cantando con uno stile alla Petrolini, riesce a divertire adulti e bambini con un numero d’altri tempi.

Sarà coadiuvato al pianoforte dalle due eccellenti pianiste Paola Biondi e Debora Brunialti con le musiche di Claude Debussy, George Bizet, Maurice Ravel, Aurelio Canonici.

L’appuntamento è per domenica 24 novembre alle ore 17.30 al Teatro Sergio Secci.

Informazioni e biglietti presso la biglietteria del Caos 3404188488