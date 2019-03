Filarmonica Umbra: a Terni atmosfere retrò con i Musica da Ripostiglio

ORVIETO – Sono state intercettate da una pattuglia in borghese della squadra anticrimine della polizia di Orvieto, in servizio nel fine settimana durante le operazioni straordinarie di controllo del territorio, le due nomadi rumene denunciate per non aver osservato la misura del divieto di ritorno, valida per tre anni. I servizi interforze sono stati disposti […]