Fiera di San Valentino, controlli della polizia locale sui mezzi degli ambulanti

TERNI – Questa, ultimato il posizionamento dei venditori ambulanti lungo viale Trento per la tradizionale fiera di San Valentino, gli agenti motociclisti del nucleo radiomobile della polizia locale, operativi già dalle 3 del mattino per consentire la messa in opera degli sbarramenti di sicurezza, hanno passato al setaccio, con l’ausilio di strumentazione elettronica, tutti gli autocarri utilizzati dai medesimi venditori.

Il controllo ha riguardato sia la verifica della prescritta copertura assicurativa che la regolarità della revisione periodica. Oltre 300 i veicoli controllati e 9 le violazioni accertate per l’omessa revisione periodica. Ad un venditore è stata, inoltre, ritirata la carta di circolazione in quanto aveva omesso di far registrare il passaggio di proprietà, avvenuto oltre un anno e mezzo fa.