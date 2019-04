Festival Correnti del Nera: secondo concerto e servizio navetta da Terni

SPOLETO – Secondo appuntamento del Festival Correnti del Nera dell’Associazione Filarmonica Umbra. Domani, sabato 27 aprile, alle 21 il teatro Caio Melisso di Spoleto ospiterà il concerto a ingresso gratuito “Vivaldi, Falsi d’autore” a cura dell’ Accademia Hermans con Fabio Ceccarelli, traversiere, Rosella Croce – Yayoj Masuda, violini, Alessandra Montani, violoncello, Gabriole Palomba, tiorba, Fabio Ceccarelli, clavicembalo. Con l’occasione è previsto un servizio navetta da Terni a Spoleto. Il programma del viaggio prevede il raduno dei partecipanti alle 18,15 al Terminal Bus di Terni, la partenza per Spoleto alle 18,30. Il rientro al termine del concerto.

La prenotazione dovrà essere effettuata presso l’Agenzia Tivaviaggi entro due giorni prima del concerto in programma, in via Beccaria n. 9, telefono 0744-59146

Si chiede di lasciare presso l’agenzia un numero di cellulare al fine di consentire all’Associazione Filarmonica Umbra di comunicare con gli iscritti. Il costo del servizio navetta è do 15 euro per ogni viaggio in programma. Il servizio sarà garantito con un minimo di 20 partecipanti.

Sarà possibile prenotare il servizio navetta anche per il concerto dell’11 maggio alle 17, sempre al teatro Melisso, dal titolo “Beethoven…. l’umanità” del Trio Metamorphosi: Mauro Loguercio, violino – Francesco Pepicelli, violoncello – Angelo Pepicelli, pianoforte; e per quello di domenica 9 giugno alle 21 “Soirée Gershwin” con Francois-Joel Thiollier, pianoforte.