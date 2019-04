Festa della polizia, celebrazioni anche a Terni. Attenzione alta su furti e droga

TERNI – Tantissime persone questa mattina a Palazzo Gazzoli per il 167° anniversario della fondazione della polizia: autorità civili, politiche e militari, i sindaci delle città della provincia di Terni, ma soprattutto giovani, gli studenti degli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado, ai quali il questore, Antonino Messineo, ha rivolto un affettuoso ringraziamento per aver attribuito, con la loro presenza, un significato particolare alla manifestazione.

Manifestazione iniziata in via Antiochia, con la deposizione della corona in memoria dei caduti della polizia di Stato da parte del questore e del prefetto Paolo De Biagi.

Dopo la lettura dei messaggi di auguri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro dell’interno Matteo Salvini e del capo della polizia Franco Gabrielli, il questore ha illustrato i risultati ottenuti in un anno di attività della Questura ternana, sottolineando come un’attenzione particolare sia stata riservata all’ascolto ed alla rilevazione dei bisogni concreti dei cittadini di Terni e del suo territorio al fine di intercettarne le preoccupazioni, le aspettative ed approntare una risposta efficace, tempestiva.

Dando un’occhiata ai numeri in tutta la provincia sono state 135 (+6%) le persone arrestate e 1.092 (+1%) quelle denunciate. Sono state oltre 94 mila le persone identificate dalla polizia e 60 mila le auto controllate, con un aumento nel capoluogo, tra il 2018 e il 2019, rispettivamente del 64% e del 287% da parte dell’ufficio prevenzione e soccorso pubblico. In generale sono diminuiti i furti ma aumentati quelli in abitazione, così come sono aumentate le rapine e le truffe informatiche. Le espulsioni sono state 170, 35 gli accompagnamenti coatti e oltre 2 mila permessi di soggiorno rilasciati.

Le denunce per maltrattamenti contro familiari e conviventi diminuiscono nell’intera provincia del 13%, ma aumentano del 20% quelle per atti persecutori. Sul fronte della lotte agli stupefacenti, tra il 2018 e il 2019 è cresciuto del 68% il numero delle persone arrestate, del 20% quello delle denunciate e del 6% delle segnalate.

Al termine della cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti al personale.

MEDAGLIA di BRONZO AL MERITO CIVILE A:

Sovrintendente Capo NANNINI Claudio

Sovrintendente Capo TOMASSI Roberto

Assistente Capo FOGLIANO Manlio

Con la seguente motivazione: con pronta determinazione e generoso slancio interveniva, unitamente ad altri colleghi, in uno stabile in cui uno squilibrato aveva aperto una bombola di gas nel locale cantina, minacciando di far esplodere l’edificio. Allertati i soccorsi e messa in sicurezza l’area, accedeva al seminterrato, bloccava la bombola e successivamente entrava nell’abitazione del malintenzionato per verificare l’esistenza di ulteriori pericoli, procedendo poi all’evacuazione degli inquilini, tra cui anziani e disabili. Chiaro esempio di alto senso del dovere e di elevate virtù civiche. Terni, 1 novembre 2010

ENCOMIO A:

Sovrintendente PICCHIANTANI Stefano

Con la seguente motivazione: in servizio presso l’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, evidenziando spiccate capacità professionali, si distingueva in un intervento di soccorso pubblico a favore d un uomo che aveva manifestato propositi suicidi. Terni, 23 luglio 2016

ENCOMIO A:

Vice Questore TASCHETTI Giuseppe

Sovrintendente Capo GRONCHI Luca

Con la seguente motivazione: Evidenziando notevole intuito investigativo e capacità professionale, prendeva parte ad una complessa indagine di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di quattro soggetti responsabili di sfruttamento della prostituzione minorile. Terni, 6 aprile 2016

ENCOMIO A:

Ispettore Capo LUPI Piero

Sovrintendente Capo DE MAJO Stefano

Sovrintendente Capo NANNINI Claudio

Vice Sovrintendente FIORANI Roberto

Con la seguente motivazione: Evidenziando spiccate capacità professionali e notevole intuito investigativo, prendeva parte ad un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un soggetto straniero pregiudicato resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Terni, 23 settembre 2016

ENCOMIO A:

Ispettore Capo LUPI Piero

Sovrintendente Capo DE MAJO Stefano

Sovrintendente Capo NANNINI Claudio

LODE A:

Assistente Capo FIORANI Roberto

Con la seguente motivazione: Evidenziando spiccate capacità professionali, prendeva parte ad un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con lo smantellamento di un pericoloso sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e con il sequestro di 7 kg di hashish, 300 grammi di cocaina e 10.000 euro in contanti. Terni, 12 luglio 2016

LODE A:

Sovrintendente Capo MANCINI Massimo

Assistente Capo SANTILLI Anna Maria

Assistente Capo BERNARDINI Maurizio

Assistente Capo NESTA Danilo

Con la seguente motivazione: Prendeva parte ad un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia gli autori di un tentato furto ai danni di un istituto di credito. Dava prova, nella circostanza, di capacità professionali. Terni, 26 febbraio 2016

LODE A:

Assistente Capo SPAGNOLO Valerio

Con la seguente motivazione: dando prova di capacità professionali e spirito di iniziativa, si distingueva in una attività di soccorso pubblico a favore di una persona anziana smarritasi nelle campagne adiacenti la propria abitazione. Terni, 2 giugno 2016

LODE A:

Sovrintendente Capo MENGHINI Marco

Sovrintendente QUATTRANNI Raffaele

Con la seguente motivazione: prendeva parte ad una delicata indagine di polizia giudiziaria che si concludeva con l’emissione della misura cautelare interdittiva della sospensione dal servizio per nove mesi a carico di una maestra responsabile di condotta violenta verso alcuni piccoli alunni della scuola di infanzia. Dava prova, nella circostanza, di intuito investigativo e capacità professionale. Orvieto, 16 maggio 2016

LODE A:

Sovrintendente Capo PONZO Marco

Sovrintendente QUATTRANNI Raffaele

Con la seguente motivazione: in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, con capacità professionali si distingueva in un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un cittadino extracomunitario responsabile del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Orvieto, 30 luglio 2016