Festa della Castagna di Stroncone: la cena itinerante fa centro

STRONCONE – Successo lo scorso fine settimana per la Festa della castagna di Stroncone. Tante persone hanno trascorso il week-end tra le mura del borgo medievale tra cibo, prodotti locali e musica dal vivo a cura delle “Black Sheeps”.

La novità di quest’anno, la cena itinerante per le vie del paese, si è rivelata una formula vincente che ha attirato numerosi visitatori nelle vie del paese e sono decisamente aumentate anche le presenze per il pomeriggio di domenica in cui, come da tradizione, caldarroste, dolci alle castagne e buon vino, hanno animato Piazza della Libertà.

“Siamo molto soddisfatti per la riuscita di questa edizione della Festa della Castagna – dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Stroncone, Annalisa Spezzi – e ci auguriamo che un numero sempre maggiore di visitatori voglia visitare sia il nostro caratteristico centro storico, che le nostre frazioni. Stroncone ha un patrimonio storico culturale inestimabile da offrire che necessita assolutamente di essere valorizzato e promosso, per far sì che i visitatori possano scoprire ed apprezzare il nostro territorio, così come lo facciamo noi. Ringraziamo la Pro Loco di Stroncone, le nostre Contrade Arco e Castello, l’Associazione Banda Musicale di Stroncone 1858, la Protezione Civile di Stroncone e tutti i nostri concittadini che hanno collaborato per la riuscita di questo meraviglioso evento. Vi aspettiamo il 10 novembre per l’edizione 2019 di Pane e Olio.”