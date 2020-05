Festa dei Ceri: troppa gente in strada a Gubbio, Gualdo vieta gli spostamenti tra i due comuni

GUBBIO – La Corsa dei Ceri venerdì 15 maggio non c’è stata, per via dell’emergenza sanitaria del Coronavirus ma molta gente ha sfidato le disposizioni di distanziamento sociale è riversata in strada. Le immagini hanno fatto presto il giro del web.

Dura la reazione del sindaco Stirati: “Agiremo con grande fermezza: chiederemo alla magistratura di dare seguito in modo molto drastico a ciò che è accaduto. Senza tolleranze”.

Intanto fa discutere l’ordinanza emessa dal sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti per limitare gli spostamenti tra i due comuni.

Nella disposizione c’è scritto che: ”visto quanto accaduto nella giornata del 15 maggio 2020 nella città di Gubbio, in occasione della Festa dei Ceri (annullata), con plurimi assembramenti in assenza pressoché totale di dispositivi di sicurezza individuale ed un perpetrarsi per tutto il pomeriggio/sera di atteggiamenti contrari alla normativa tesa a ridurre il rischio sanitario dell’emergenza Covid-19, tali da far temere per una possibile ripresa e diffusione del contagio in tutto il territorio” e “ritenuto sulla base di quanto esposto, di dover limitare gli spostamenti dei cittadini residenti nel Comune di Gubbio verso il Comune di Gualdo Tadino ed ai cittadini residenti nel Comune di Gualdo Tadino verso il Comune di Gubbio quale misura di natura precauzionale tesa a prevenire una possibile potenziale trasmissione e diffusione del virus”, si ordina “che con decorrenza dal 16 maggio e per i prossimi 14 giorni, sono consentiti gli spostamenti dei cittadini residenti nel Comune di Gubbio verso il comune di Gualdo Tadino ed ai cittadini residenti nel Comune di Gualdo Tadino verso il Comune di Gubbio, ai sensi dell’articolo 1 del Dpcm 26 aprile 2020, solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”.