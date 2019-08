Ferragosto, pienone alla Cascata. Da oggi anche la navetta dallo Staino

TERNI – Ha preso il via stamattina il lungo ponte di Ferragosto anche per la Cascata delle Marmore: l’affluenza dei turisti è stata molto elevata già nella giornata di oggi e per la prima volta, seppur in via sperimentale, è stato utilizzato il parcheggio di attestamento di vocabolo Staino, con il servizio navetta andata e ritorno fino al belvedere inferiore.

“I primi riscontri sono soddisfacenti – dichiarano il vicesindaco e assessore al turismo Andrea Giuli e l’assessore alla viabilità Benedetta Salvati – perché già dalle prime ore del mattino molti turisti hanno scelto di parcheggiare gratuitamente e in maniera più comoda negli spazi dello Staino, sistemati e ripuliti a cura dell’Asm e della ditta che si occupa della manutenzione del verde. Allo Staino è stato anche allestito il punto informativo di TerniReti ed è possibile acquistare il biglietto del bus che, ricordiamo, anche per il giorno di Ferragosto e fino a domenica 18 costerà 2 euro per l’andata e il ritorno con corse ogni mezz’ora dalle 10 alle 20”.



“La sperimentazione del parcheggio allo Staino andrà avanti anche nei prossimi giorni. Si tratta in effetti di un’intuizione estremamente interessante che in prospettiva sarà valorizzata da una serie di interventi infrastrutturali, in linea con quanto previsto dal piano urbano di mobilità sostenibile”. “Intanto possiamo dire che per la prima volta alcune centinaia di turisti per visitare la cascata si sono fermati a Terni. E’ chiaro che in futuro dovremo fare in modo che questa non sia solo una sosta di parcheggio, ma una vera e propria visita della città, dei suoi musei e dei suoi ristoranti, dei suoi negozi e della sua movida”.



Vista la grande affluenza di turisti alla Cascata (alle 15 del 14 agosto) gli ingressi registrati erano già 3882, le biglietterie del belvedere inferiore e superiore saranno aperte anche durante gli orari del pranzo. Sempre alle 15 di oggi coloro che avevano utilizzato il servizio navetta erano già 1282.

Si ricorda che I biglietti per l’ingresso alla Cascata possono essere acquistati on line sul sito www.cascatadellemarmore.info e anche nei dieci punti di rivendita cittadini, bar e tabaccherie.



Inoltre è sempre attivo l’accordo con Trenitalia per usufruire della tratta ferroviaria Terni-Marmore (linea Terni-L’Aquila-Sulmona), e che esibendo il titolo di viaggio si avrà diritto a uno sconto del 30% sul biglietto intero e del 20% sulle visite guidate.



“Un ringraziamento particolare – concludono Giuli e Salvati – ci sentiamo di rivolgerlo al personale della polizia municipale che nella sola giornata di domani, Ferragosto, sarà impegnata con 36 agenti nelle zone turisticamente più importanti del nostro Comune e agli uffici comunali che hanno collaborato”.