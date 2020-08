Ferragosto: nello Spoletino controllate 200 persone, due denunciate

Less than a minute

SPOLETO – Controlli su circa 110 veicoli e quasi 200 persone, di cui due denunciate a piede libero.

E’ questo il dato più rilevante dei servizi effettuati dai carabinieri della compagnia di Spoleto nel lungo week-end che ha accompagnato il ferragosto.

I molteplici controlli mirati non solo alla prevenzione delle violazioni alle norme sulla sicurezza stradale – visto l’incremento del traffico veicolare su tutte le arterie principali – si sono concentrati anche verso i centri dove si svolge la c.d. “movida” spoletina.

Impiegate 26 pattuglie. Due sono stati gli automobilisti trovati alla guida in stato di ebrezza alcolica, per i quali – oltre al sequestro amministrativo dei veicoli ed il ritiro delle patenti di guida – scatterà anche la denuncia a piede libero alla procura della Repubblica presso il tribunale di Spoleto. A questi si aggiungono una quindicina di conducenti cui sono state elevate contravvenzioni per violazione delle norme del Codice della Strada.

I carabinieri hanno trovato, inoltre, tre persone in possesso, complessivamente, di circa 12 grammi di sostanze stupefacenti. Si tratta di due ragazzi del posto, poco più che ventenni, e di un 53enne, noto alle forze di polizia, a casa del quale sono state trovate anche due piante di marijuana. I tre saranno segnalati alla prefettura di Perugia.