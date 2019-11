Ferentillo sempre più Cardioprotetto: installati 3 nuovi defibrillatori in paese

FERENTILLO – Sono stati installati nei giorni scorsi a Ferentillo, ben 3 nuovi Defibrillatori “DAE” Semiautomatici Esterni, che ne fanno così il paese più cardioprotetto e attento alla salute del cittadino della Valnerina. Con il Defibrillatore in dotazione alla Scuola Calcio di Ferentillo e questi ultimi 3 appena installati, si raggiunge infatti il numero di 4 defibrillatori presenti sul territorio ferentillese.

L’acquisto dei 3 defribillatori è stato effettuato grazie alla grande solidarietà espressa verso le associazioni di volontariato di Ferentillo che si sono prodigate nella raccolta fondi. I 3 apparecchi sono stati infatti acquistati grazie alle offerte raccolte dalla Croce Verde di Ferentillo, dalla Proloco di Ferentillo e dal Risorante “Osteria del Trap” (in memoria della recente scompara della mamma del propietario).

I defibrillatori, di utlimissima generazione, sono stati installati rispettivamente presso la sede della Croce Verde (Via della Vittoria 59 – Matterella), in prossimità del Palazzo Comunale (di fronte la nuova attività della pasta all’uovo) e l’ultimo in ordine di acquisto presso Piazza Vittorio Emanuele II al Precetto (si ringrazia la famiglia Conti e Pretini per il fondamentale aiuto nell’installazione).

La comunità ferentillese è da sempre sensibile all’argomento salute del cittadino e ancor di più alla solidarietà verso il prossimo ed era da tempo che sognava questo giorno così importante per il paese. La Proloco di Ferentillo, che già ha provveduto lo scorso anno a formare 30 persone per l’utilizzo del “DAE”, è infatti in procinto di partecipare ad un altro bando europeo per avviare ulteriori Corsi Gratuiti “BLSD” per l’utilizzo del defibrillatore da parte di tutti i cttadini che lo vorranno e per l’acquisto di altri defibrillatori da posizionare all’esterno del paese e nelle frazioni. I ringraziamenti più sentiti vanno a a tutti quelli che con il loro contributo hanno reso possibile l’acqusito dei defribillatori e non mancherà nei prossimi giorni l’apposizione di targhe in memoria dei maggiori contribuitori della causa.