Ferentillo, sei consiglieri si dimettono. Lucia Raffaella Palma commissario

TERNI – San Valentino, l’amore, i giovani sono i protagonisti del fine settimana in cui entrano nel vivo, a Terni, le celebrazioni liturgiche in onore di san Valentino, vescovo e martire, patrono di Terni e dell’amore e copatrono della Diocesi Terni-Narni-Amelia. «Le feste dei santi patroni sono occasione provvidenziale per le persone e per la comunità diocesana per […]