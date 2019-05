Ferentillo: la piccola Valentina alle selezioni “Junior Bake Off – Italia” di Sky

FERENTILLO – Una giovane pasticcera di Ferentillo protagonista alle selezioni di un noto programma Sky, “Junior Bake Off – Italia”, dedicato ai piccoli pasticceri d’Italia tra i 7 e i 12 anni.

La piccola Valentina Trotti, di soli 10 anni, figlia d’arte del noto ristoratore della Valnerina, Umberto Trotti, si è esibita ai casting portando una torta ai sapori e profumi della Valnerina, un Pan di Spagna al cacao con burro al tartufo bianco (offerto gentilmente da Urbani Tartufi) farcito con crema di alloro, dolce con il quale, nel 2015, i suoi genitori hanno vinto la medaglia di bronzo alle gare Internazionali d’Italia. La prova consisteva nel preparare interamente il dolce in 30 minuti. I 3 giudici pasticceri, che a fine prova si sono complimentati per la sua buonissima manualità e per il gusto particolare e innovativo, hanno dato anche grande merito alla sua maestra-mamma Fjorda Trotti, che con tanto amore e tanta pazienza tutti i giorni le insegna i piccoli segreti della pasticceria con i quali proverà nuovamente a stupire alla prossima prova cui dovrà partecipare.

“Junior Bake Off – Italia” è lo spin-off del Talent Show “Bake Off Italia – Dolci in forno”, in cui a competere sono bambini con un’età compresa tra i 7 e i 12 anni. Il talent, girato presso Villa Annoni, va in onda su Real Time ed presentato da Katia Follesa. I giudici attuali sono Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara.