Ferentillo in Fiera con il “Valnerina Winter Festival”: il programma della festa

Ecco l’Immacolata ed ecco come ogni anno l’avvio degli eventi natalizi a Ferentillo.

Quest’anno, nel paese delle rocche, il Natale prenderà il via con la Fiera-Mercato-Degustazione del “Valnerina winter festival”, evento organizzato dalla Proloco di Ferentillo in collaborazione con il Comune di Ferentillo, il G.A.L. Ternano, l’associazioni “Arci Solidarietà” e “Arci Comitato Prvinciale Terni”.

Domenica 8 dicembre, a partire dalle 14:00, il viale centrale di Ferentillo si riempirà di mercatini con prodotti tipici, artigiani locali, giochi per bambini, canti popolari natalizi, Street Food e tanta musica live. Al suono dei Campanari di Ferentillo e della Banda Musicale “Furio Miselli”, oltre all’accensione delle luminarie del paese, inizieranno gli eventi in programma. Alle 15:00 ci sarà l’esibizione degli allievi della scuola di danza “Moonwalker Ballet Academy” di Ferentillo mentre alle 16:00 la “Babbo Band” comincerà a suonare le sue melodie natalizie lungo il percorso della fiera. Per i più piccoli sarà allestita un “Area Baby” dedicata, dove si svolgeranno diverse attività gratuite tra cui il tanto atteso “Truccabimbi” e poi dalle 17:00 si svolgerà inoltre la prova gratuita di arrampicata per bambini con l’esperta Guida Alpina Alvise Mario.

Nella piazza principale (Area Palco) un trio di concerti di musica live con inizio alle 17:00 che vedranno l’esibizione dei gruppi “Chocolate Muffins” , duo acustico che propone classici del folk e della country music, i “Fat Thunder acoustic trip” ed infine “Amico Fragile – Tributo a Fabrizio De Andrè”. Nel vicino spazio Mischiamondo, per tutta la durata della fiera, Body percussion (Workshop di percussione corporea), Laboratorio di Bijoux e Laboratorio di pittura con expo Sartoria delle giovani donne di Ferentillo.

Non mancherà il tradizionale Vin Brulè e la apertura serale della Taverna per la cena con un Menu tutto da degustare.