Ferentillo e quote rosa: il gruppo Cuore e ragione difende il sindaco Riffelli

FERENTILLO – A Ferentillo scoppia la grana quote rosa. Il gruppo “Cuore e Ragione per Ferentillo” composto dai consiglieri Roberto Pellini, Costantino Di Paolo, Sebastino Torlini, Irene Rossi e Antonella Piermarini – si legge in una nota -riconosce la piena legittimità della giunta nominata dal sindaco Riffelli.

“La notizia secondo cui Irene Rossi e Antonella Piermarini sottoscrivano o condividano il ricorso al Tar (proposto dall’ex assessore e consigliera rieletta in consiglio comunale, la farmacista Elisabetta Cascelli ndr) avverso la composizione della giunta, ventilato da alcune consigliere elette, è falsa e destituita da ogni fondamento.

La lista “Cuore e Ragione per Ferentillo”, di cui Paolo Silveri è stato promotore insieme ad altri – continua la nota – ha da sempre riconosciuto l’importanza della presenza nell’amministrazione di donne e di figure competenti; meno importante è, a nostro avviso, la presenza di “prime donne” che mal si concilia con il perseguimento del bene comune.

“Ribadiamo l’appello a lavorare tutti nell’interesse della comunità – continua la nota consapevoli che non si amministra un Comune a colpi di sentenze di tribunali. A tal proposito, garantiremo un’azione amministrativa improntata alla legalità, trasparenza e soprattutto verità, la stessa verità che il neonato gruppo consiliare che fa capo alla dott.ssa Cascelli ha omesso nel dare i nomi dei firmatari del ricorso.

Si ha infine la sensazione che più che una battaglia sulla parità di genere si sia in presenza di motivazioni politiche alla base delle rivendicazioni avanzate. Infatti, si deve tener conto che, chi oggi solleva il problema, a fronte di reiterati inviti a far parte della giunta, ha opposto un netto diniego”.