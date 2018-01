Ferentillo, da 18 anni il Cai di Terni lungo il ”Sentiero dei Presepi”

FERENTILLO – E’ giunta alla 18° edizione la passeggiata organizzata dal C.A.I. di Terni “Sez. Sergio Zavka” che accompagna ogni 6 gennaio gruppi di escursionisti alla scoperta dello stupendo “Sentiero dei Presepi”.

E’ dal 2000 infatti che viene organizzata questa escursione che si snoda lungo il sentiero che va da Ferentillo a Nicciano e dove ogni anno i volontari del Cai allestiscono dei presepi in miniatura tra i boschi e le grotte dei monti ferentillesi. I gruppi di appassionati, guidati dal presidente in carica Felice Triolo e dallo storico ex presidente Stefano Notari, sono partiti da Largo “Furio Miselli” a Ferentillo e si sono diretti prima verso la famosa rocca di Matterella per poi raggiungere, tramite le antiche mulattiere, il castello di Gabbio dove hanno potuto visitare la piccola e bellissima chiesa di San Vincenzo.

Da Gabbio poi, dopo i racconti delle eccellenti Guide sulla storia di questi castelli e borghi, si sono diretti tutti verso il paese di Nicciano dove ad attenderli c’erano il sindaco di Ferentillo Paolo Silveri e il parroco don Rinaldo Cesarini per la consueta messa dell’Epifania che quest’anno si è dovuta svolgere all’aperto a causa dell’inagibilità della chiesa di San Michele.

La funzione religiosa è stata accompagnata dai canti del Coro del Cai “Terra Majura” e si è conclusa con il ricchissimo ristoro a base di bruschette con l’olio nuovo, vino rosso e salsicce arroste. Di ritorno verso Ferentillo si è potuto anche assistere in diretta all’arrampicata in falesia di alcuni climber che in questa meravigliosa giornata invernale hanno deciso di venire in Valnerina a praticare il loro sport preferito. All’arrivo in paese ad attenderli c’era infine la Befana Volante del Gruppo Cai “Pipistrelli” che scendendo dal Campanile e volando verso i tantissimi bambini presenti ha degnamente conclusa questa eccezionale giornata che ha raccolto così tanto entusiasmo da tutti i partecipanti.

Questo evento, che si ripete ogni anno in occasione dell’Epifania, oltre a celebrare la fine delle festività natalizie, serve a mantenere alta l’attenzione sui piccoli borghi che ogni giorno vanno verso un inesorabile spopolamento e che oggi più che mai hanno bisogno dell’aiuto di tutti per poter sopravvivere e continuare ad essere luoghi d’interesse e di aggregazione sociale. Il legame tra Ferentillo e il Cai di Terni è ormai un punto fermo ed oltre ad attendere la 19° edizione del Sentiero dei Presepi si attendono molte altre novità nel 2018 per quanto riguarda la valorizzazione del trekking e gli sport outdoor in questo meraviglioso sito naturalistico che è la Valnerina ternana.