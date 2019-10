Ferentillo: crolla il tetto della chiesa del Gonfalone a Precetto

FERENTILLO – Paura questa mattina a Precetto per il crollo del tetto della chiesa del Gonfalone. L’allarme è scattato poco dopo le 7. Per cause in corso d’accertamento pare che il tetto sia imploso. Il crollo ha coinvolto anche l’impalcatura montata intorno la chiesa, impalcatura – pare – montata lì da tempo anche se, al momento, non risultano in corso lavori di ristrutturazione. Alcune auto sono state colpite da detriti ma, fortunatamente, nessuna persone è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni. Da un primo sopralluogo pare che la chiesa al suo interno non abbia subito danni.