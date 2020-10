Fausto Cardella alla guida della Fondazione umbra contro l’usura

Fausto Cardella è il nuovo presidente della Fondazione Umbra contro l’Usura. La sua nomina è avvenuta oggi nel corso della prima riunione del nuovo consiglio direttivo che ha scelto il magistrato, fino al maggio scorso procuratore generale di Perugia, a cui farà da vice Vittorio Fiorucci.

“Sono molto onorato di questa elezione – ha dichiarato Cardella nel corso del breve discorso rivolto ai membri del Consiglio Direttivo – e consapevole dell’importanza della funzione che questa Fondazione svolge, in particolar modo in questo momento storico di particolare delicatezza sul piano economico. Ringrazio per il suo straordinario impulso alle attività della Fondazione il Presidente uscente Alberto Bellocchi e auspico fin da subito di poter costruire una sinergia fattiva con tutte le Istituzioni che sono coinvolte nel contrasto della piaga dell’usura”

Soddisfazione per la scelta è stata espressa dalla presidente della Regione Donatella Tesei, “Cardella saprà mettere a disposizione della Fondazione la sua esperienza e le sue doti sempre dimostrate durante la sua attività professionale. La Fondazione svolge un ruolo estremamente importante per la nostra società, soprattutto in un momento difficile e di crisi come quello che stiamo attraversando. Sono certa che saprà stare accanto ai cittadini tutelandoli ed aiutandoli nel loro percorso al meglio. Certa dei risultati che riusciranno ad ottenere, auguro a tutta la Fondazione, iniziando proprio da neo presidente e vice, un buon e proficuo lavoro”.

La Onlus nasce il 30 gennaio 1996 a Perugia allo scopo di soccorrere e prestare assistenza, anche legale, alle vittime dell’usura e a coloro che, per le particolari condizioni in cui versano, possono cadere nella rete dell’usura, nonché di porre in essere ogni iniziativa idonea alla prevenzione del fenomeno, cercando al tempo di promuovere la cultura della legalità.