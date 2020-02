”Fatti sentire”: grande partecipazione al contest, ecco i vincitori

Grande partecipazione e successo di pubblico ha riscosso domenica 16 febbraio al Cinema Cityplex Politeama, l’evento conclusivo del contest giovani “Fatti sentire” dedicato al tema “Ama e dona la vita!”, che si lega alla festa di San Valentino patrono dell’amore e della città di Terni e all’VIII centenario del martirio dei Protomartiri francescani originari della valle ternana, uccisi in Marocco nel 1220.

Il contest è stato organizzato dalla diocesi di Terni-Narni-Amelia, commissione di Pastorale Giovanile diocesana, con il contributo della Fondazione Carit, come evento di ascolto da parte della chiesa diocesana del mondo giovanile sui temi dell’affettività, della fragilità, del dono e dell’amore, ed ha avuto una buona partecipazione con elaborati di indubbio valore per la ricercatezza e la proposta innovativa, in cui i giovani si sono espressi su vari temi con i linguaggi della musica, scrittura, fotografia.

La manifestazione ha visto la presenza del vescovo Giuseppe Piemontese che ha portato il suo saluto, ricordando il valore del dono quale espressione massima dell’amore per il prossimo, di cui San Valentino è testimone quale protettore degli innamorati, dell’amore e della famiglia. Sono stati quindi presentate le nomination dei tre finalisti e la giuria tecnica composta da Luca Diotallevi, Elisabetta Lomoro, Vilma Menghini, Alberto Mirimao, don Sergio Rossini.

I premiati: per la sezione scrittura il 1º premio è andato al racconto “Con gli occhi di chi resta” di Valentina Leonardi, per la buona interpretazione del genere letterario utilizzato, quella del racconto attraverso un diario, che, con chiarezza ed efficacia, testimonia sentimenti profondi e momenti drammatici. Rifugge da ogni edificazione e sceglie con accortezza la soluzione del finale aperto. Il dolore si stempera nella bellezza dei personaggi. 2° classificato “Ama e dona la vita” di Maria Teresa Muslic Raiti, 3° classificato “Padre” di Federico Latini.

Per la categoria Musica il primo premio è andato alla canzone “Il bastone” del gruppo “Valenza Staff” per la piacevole melodia e lo sviluppo testuale coerente con la ritmica. Il testo significativo, nonostante il parlato iniziale e finale che non aggiunge qualità alla composizione, è valorizzato da una buona esecuzione. 2° classificato “Vento” di Daniele Latini.

Per la categoria fotografia: 1° classificato “γένεση” di Leonardo Zen con la seguente motivazione: l’immagine, coerente con il tema “ama e dona la vita”, mostra, anche se velata da una composizione troppo leziosa, una buona tecnica d’interpretazione e di elaborazione fotografica. 2° classificato “Il sorriso della vita” di Eliane Diaz, 3° classificato “Ama e proteggi il futuro” del gruppo “Valenza Staff”.

Il premio popolare dei voti espressi on line sul sito della Pastorale Giovanile è andato a “Yένεση” di Leonardo Zen.

I vincitori delle tre categorie e quello del voto on line hanno ricevuto un buono spesa del valore di €500 da spendere in un negozio a scelta del vincitore.

Sono state quindi proiettati le opere vincitrici, per le quali sono stati realizzati dei videoclip e un video musicale che hanno dato una visibilità maggiore alla qualità dell’opera.

La serata si è stata allietata dalla esibizione e toccante testimonianza di vita del mago Dudy.