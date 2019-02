FarmaciaTerni: arriva Ricci. L’assessore Dominici: “C’è il cambio di passo”

TERNI – “Inizia una nuova stagione per Farmacia Terni, un nuovo corso che rappresenta al meglio il cambio di passo auspicato dai cittadini”. Lo ha detto l’assessore al bilancio e alle società partecipate Fabrizio Dominici presentando stamattina a Palazzo Spada nel corso di una conferenza stampa, al termine dell’assemblea della società, Federico Ricci, nuovo amministratore unico di Farmacia Terni srl.

“La nomina di Ricci – ha aggiunto Dominici – ha seguito logiche manageriali, ben lontane dai metodi della vecchia politica”. Dominici ha ricordato il curriculum e l’esperienza maturata da Ricci nel settore specifico della gestione delle farmacie pubbliche.

L’approccio tecnico-manageriale è stato confermato dallo stesso Ricci che, annunciando di aver rimesso il suo mandato per Afas Perugia e di volersi dedicare con grande orgoglio e professionalità alla situazione di Farmacia Terni, ha definito come primo obiettivo quello di “riportare serenità nell’azienda”. “Gli obiettivi di mandato – ha aggiunto Ricci – sono poi quelli di restituire alla città un’azienda di valore, adeguata alle esigenze di Terni e dei suoi cittadini”.