Fabro: ruba le offerte in chiesa, 50enne arrestato dai carabinieri

FABRO – Aveva rubato le offerte in chiesa. Per questo un 50enne è stato arrestato dai carabinieri di Fabro che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. L’uomo, originario di Città della Pieve, deve espiare una pena di più di 4 anni a seguito di un cumulo per varie condanne comminate a suo carico per furto aggravato e danneggiamento. Fra i diversi furti di cui l’arrestato si è reso responsabile nel tempo ce ne sono alcuni ai danni delle cassette delle offerte di chiese in varie parti d’Italia. I militari hanno rintracciato l’uomo e l’hanno associato alla casa circondariale di Perugia a disposizione della competente autorità giudiziaria.