Fabro: “Adotta un’area verde”, partito il progetto per il decoro urbano

FABRO – Garantire un livello di manutenzione costante che preservi le aree verdi dal degrado e nello steso tempo rende i cittadini e i privati attivi nel mantenere il decoro urbano. E’ questo l’obiettivo di “Adotta un’area verde” lanciato dal Comune di Fabro per tutte le zone verdi del territorio comunale. Il progetto riguarda infatti sia Fabro capoluogo che le frazioni e mira a rendere protagonisti i volontari.

Per loro il Comune ha previsto la possibilità di curare la manutenzione, la valorizzazione e l’arredamento degli spazi verdi, in modo costante e continuativo. “I privati – spiega l’amministrazione – otterranno in cambio un ritorno d’immagine consistente nella possibilità di installare sulle stesse aree piccoli cartelli pubblicitari e promozionali delle proprie attività, nel rispetto della vigente normativa in materia.

E’ un primo passo verso una diversa forma di gestione degli spazi verdi pubblici che, attraverso il potenziamento della collaborazione tra cittadini ed amministrazione, può rivestire un ruolo strategico nel miglioramento della qualità di vita collettiva”.