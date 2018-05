Ex Novelli, prorogata la Cigs per l’area di crisi complessa

Arriva la proroga della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell’Alimentitaliani, ex Novelli. La firma è giunta questa mattina nella sede del ministero del Lavoro a Roma dove si è svolta una riunione tra il dirigente ministeriale, un funzionario della Regione Umbria, la curatela di Alimentitaliani e le organizzazioni sindacali Fai-Flai e Uila nazionali e territoriali, per sottoscrivere l’accordo della proroga di Cigs per Area di Crisi Complessa che interessa i siti di Terni e Amelia, ampliando la platea degli interessati al fine di salvaguardare l’occupazione in attesa della vendita del gruppo. Le organizzazioni sindacali ribadiscono in virtù della scadenza del 18 maggio, termine ultimo per la presentazione di manifestazione d’interesse da parte di possibili acquirenti, che la stessa debba concludersi con soggetti seri e realmente interessati al rilancio dei marchi e alla salvaguardia occupazionale.