Ex Novelli, incontro al Mise. Possibile Cigs fino a dicembre

Potrebbe essere concessa fino al 22 dicembre e poi prorogata fino a maggio la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori ex Novelli. E’ quando emerso oggi nell’incontro presso il Mise per la vertenza Alimentitaliani in fallimento.

Presenti, oltre al vicepresidente di gabinetto, l’ingegnere Giorgio Sorial, e al dottor Giampietro Castano, responsabile Unità gestione vertenze del ministero, le istituzioni regionali e i Comuni a tutti i livelli, le curatele di Castrovillari e Terni, il custode delle Fattorie, l’avvocato Ugo Celestino, e le organizzazioni sindacali a tutti i livelli.

Le curatele hanno evidenziato le complessità giudiziarie delle procedure e la necessità di arrivare ad un accordo tra le stesse, nonostante le parti siano ancora lontane.

Le organizzazioni sindacali hanno espresso tutte le preoccupazioni per una vicenda complicata e per le prossime imminenti aperture delle buste, per gli affitti dei rami d’azienda, evidenziando inoltre la necessità di mantenere l’esercizio provvisorio e la continuità stessa delle aziende, ivi comprese le attività agricole, con la possibilità di ricambio produzione uova, effettuando rimonta pulcini.

I sindacati hanno ribadito inoltre la necessità di avere continuità di ammortizzatori sociali cigs e politiche attive. E’ stata confermata la possibilità di avere cigs fino al 22 dicembre e proroga fino a maggio, anche senza esercizio provvisorio, salvo ulteriori finanziamenti, da prevedere nella nuova legge di stabilità.

La Regione ha confermato gli impegni presi sulle politiche attive. Il Mise si è impegnato a riconvocare il tavolo al 2 agosto alle 16.30, anche a seguito dell’apertura competitiva delle gare. Tutte le parti hanno auspicato una soluzione tra curatele e che vi siano operatori imprenditoriali seri che salvaguardino occupazione e continuità produttiva.